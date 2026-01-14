Ghost Rockers
Folge 8: Die Verabredung
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie versucht Robin zu überreden, Gitarrist bei den Ghost Rockers zu werden. Mila sucht noch einmal das Haus von Jonas‘ Familie auf und steht plötzlich einem maskierten Mann gegenüber, der kurz darauf fliehen kann. Wenig später erhält Mila auch noch eine mysteriöse Textnachricht auf ihr Telefon. Jemand will mit ihr über „ihren Freund“ sprechen und bitte sie, zu einer bestimmten Adresse zu kommen. Als Alex den Ort nachschlägt, staunt er nicht schlecht: Es handelt sich um das örtliche Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH