Ghost Rockers

Die Verabredung

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 8vom 14.01.2026
Die Verabredung

Folge 8: Die Verabredung

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Charlie versucht Robin zu überreden, Gitarrist bei den Ghost Rockers zu werden. Mila sucht noch einmal das Haus von Jonas‘ Familie auf und steht plötzlich einem maskierten Mann gegenüber, der kurz darauf fliehen kann. Wenig später erhält Mila auch noch eine mysteriöse Textnachricht auf ihr Telefon. Jemand will mit ihr über „ihren Freund“ sprechen und bitte sie, zu einer bestimmten Adresse zu kommen. Als Alex den Ort nachschlägt, staunt er nicht schlecht: Es handelt sich um das örtliche Gefängnis.

