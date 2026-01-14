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Ghost Rockers

Eingesperrt

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 18vom 14.01.2026
Eingesperrt

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Ghost Rockers

Folge 18: Eingesperrt

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila überredet Brandon, seinen Vater im Gefängnis aufzusuchen, um mehr über Jonas‘ Verschwinden herauszufinden. Jimmy und Charlie haben endlich den Code geknackt, den sie in geheimen Aufzeichnungen gefunden haben. Er weist auf eine Adresse hin, die ausgerechnet zu dem verlassenen Haus führt, in dem Alex kurz zuvor noch seinen Videoclip gedreht hat. Da sie weder Mila noch Alex erreichen können, beschließen sie, sich zusammen dort umzusehen. Vielleicht finden sie ja eine Spur, die zu Jonas führt?

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