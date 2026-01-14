Ghost Rockers
Folge 11: Versteckte Kamera
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Im Gefängnis ist Rocco bereit, Mila mehr Hinweise über Jonas‘ Verschwinden zu geben. Allerdings erst dann, wenn Mila ihm im Gegenzug erzählt, wie ihm die Ghost Rockers auf die Schliche gekommen sind. Mila setzt die Situation schwer zu. Während sie mit Brandon für eine Prüfung trainiert, bricht sie weinend zusammen. Und ausgerechnet jetzt ist Alex zur Stelle, um sie heimlich für seinen Videoclip zu filmen. Als die Ghost Rockers zusammen mit Robin proben, melden sich plötzlich die Geister wieder.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH