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Ghost Rockers

Die Rückkehr der Geister

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 2vom 14.01.2026
Die Rückkehr der Geister

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Ghost Rockers

Folge 2: Die Rückkehr der Geister

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Vertrauenslehrer Verlinden, der das Management der Ghost Rockers übernommen hat, übergibt einen Brief von Jonas. Darin steht, dass er sich gerade mit seiner Familie im Urlaub befindet und erst einmal nicht mehr mit der Band auftreten kann. Doch Mila bleibt skeptisch. Warum sollte er die Zukunft der ganzen Band aufs Spiel setzen, nur um in den Urlaub zu fliegen? Auch dass die Geister wieder erschienen sind zeigt Mila, dass an der Sache etwas mächtig faul ist.

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