Die Rückkehr der GeisterJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 2: Die Rückkehr der Geister
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Vertrauenslehrer Verlinden, der das Management der Ghost Rockers übernommen hat, übergibt einen Brief von Jonas. Darin steht, dass er sich gerade mit seiner Familie im Urlaub befindet und erst einmal nicht mehr mit der Band auftreten kann. Doch Mila bleibt skeptisch. Warum sollte er die Zukunft der ganzen Band aufs Spiel setzen, nur um in den Urlaub zu fliegen? Auch dass die Geister wieder erschienen sind zeigt Mila, dass an der Sache etwas mächtig faul ist.
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Ghost Rockers
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Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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