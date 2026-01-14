Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Der Keller meines Herzens

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 14vom 14.01.2026
Der Keller meines Herzens

Ghost Rockers

Folge 14: Der Keller meines Herzens

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Hinweise verdichten sich, dass es das mysteriöse „Schwarze Auge“ wirklich gibt. Ein entsprechendes Symbol findet sich nicht nur im Wagen der Männer, die in Jonas‘ Haus eingebrochen sind. Auch Rocco hat es im Gefängnis gegenüber Mila erwähnt. Steckt diese mysteriöse Geheimorganisation etwa hinter Jonas‘ Entführung? Ein neuer Songtext der Geister führt Mila schließlich zu einem Versteck im Proberaum.

