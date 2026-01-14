Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 23vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Im ehemaligen Hauptquartier des Schwarzen Auges finden die Ghost Rockers das alte Foto eines Mädchens, der Tochter eines hohen Mitgliedes der Geheimorganisation. Alex erkennt sie: Sie geht ebenfalls auf die DAM und hat als Hauptfach Schauspiel belegt! Um sie im Auge behalten zu können, gibt ihr Alex die Hauptrolle in seinem Theaterstück. Brandon bereitet sich inzwischen auf seinen ersten Liveauftritt vor. Doch zuvor erhält er noch eine Warnung von seinem Vater aus dem Gefängnis.

