Ghost Rockers
Folge 41: Das Teleskop
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy hat den neuen Song der Geister richtig interpretiert. In einem Teleskop, das auf dem alten Dachboden der DAM-Akademie lagert, finden die Ghost Rockers einen der gesuchten Schlüssel. Doch die Freude währt nicht lange, denn Verlinden setzt alles daran, herauszufinden, wie die Ghost Rockers an ihre Hinweise gelangen. Dann macht auch noch Robin mit Charlie Schluss. Und schließlich wird Brandon vom Schwarzen Auge unter Druck gesetzt, um Mila auszuspionieren.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH