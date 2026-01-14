Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 52vom 14.01.2026
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mit allergrößter Mühe und der Hilfe von Brandon und Lauren gelingt es den Ghost Rockers, den Tourbus zu verlassen, bevor er explodiert. Doch noch sind die Mitglieder des Schwarzen Auges nicht überführt. Mit den Beweisen im Koffer fahren Mila, Jonas, Charlie, Jimmy und Alex zum Abschlussball der Schule. Hier warten die Schüler und Fans bereits sehnsüchtig auf den Auftritt der Band. Noch ahnt niemand, wie denkwürdig der Abend letztendlich sein wird.

