sixxStaffel 4Folge 1vom 29.12.2025
42 Min.Folge vom 29.12.2025

Lorelai und Rory haben ihre Reise durch Europa in vollen Zügen genossen und sind wieder bereit für die heimelige Brise der Kleinstadt Stars Hollow. Lorelai lässt sich bei Luke einen Kaffee schmecken und erfährt, dass er und Nicole nach einer romantischen Hochzeit auf einem Kreuzfahrtschiff nun ziemliche Eheprobleme haben.

