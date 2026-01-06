Der Glöckner von Stars HollowJetzt kostenlos streamen
Gilmore Girls
Folge 11: Der Glöckner von Stars Hollow
43 Min.Folge vom 06.01.2026
Ein frommer, kürzlich verstorbener Bürger des Städtchens hat der Gemeinde Geld hinterlassen, damit die Glocken repariert werden. Nun läuten sie alle halbe Stunde und Lorelai platzt vor Wut der Kragen. Sie bittet den ebenfalls genervten Luke, mit ihr die Glocken kaputt zu schlagen. Auf dem Kirchturm angekommen, überrascht sie jedoch der Pfarrer.
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH