Gilmore Girls
Folge 17: Partylaune
42 Min.Folge vom 16.06.2026
Der Winter will einfach kein Ende nehmen. Auf der Suche nach wärmenden Sonnenstrahlen fliegen Rory und Paris spontan nach Florida, wo gerade der Springbreak gefeiert wird. Nach einigen Partys und heftigen Kopfschmerzen stellen sie fest, dass sie keine eingefleischten Springbreaker sind. Unterdessen schweben Jason und Lorelai auf Wolke Sieben, Luke und Nicole haben hingegen einen heftigen Streit.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH