Gilmore Girls
Folge 10: Eine heimliche Affäre
43 Min.Folge vom 05.01.2026
Nach ihrer Rückkehr aus den Semesterferien ist Rory entsetzt, dass Paris an der Uni geblieben und die Zeit mit ihrer Affäre, dem 60-jährigen Professor Flemming, verbracht hat. In Stars Hollow fängt Lorelai nach langem Zögern doch eine Affäre mit Jason an, hält es aber vor ihren Eltern geheim ...
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH