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Gilmore Girls

Alarm, Alarm!

WarnerStaffel 4Folge 4vom 01.07.2026
Alarm, Alarm!

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Gilmore Girls

Folge 4: Alarm, Alarm!

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Lorelai braucht zusätzliche Genehmigungen bevor die Arbeiten am Inn weitergeführt werden können. Hierbei lernt sie, dass vor allem im Hotel-Business Ehrlichkeit nicht immer am längsten währt und man auf alles vorbereitet sein muss. Rory wird derweil von Dean - den sie zufällig auf der Straße trifft - zu dessen Hochzeit eingeladen. Das wirft sie ganz schön aus der Bahn ...

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