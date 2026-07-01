Gilmore Girls
Folge 6: Abserviert!
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Rorys Mitbewohnerinnen treiben sie mit ihren ständigen Streitereien und Eigensinnigkeiten noch zur Weißglut und so ist sie auf der Suche nach dem perfekten Ruheort, an dem sie ungestört lernen kann. Derweil engagiert Emily für das Catering von Richards Firmeneröffnungsparty Sookie und Lorelai. Richards neuer Businesspartner Jason hat allerdings völlig andere Vorstellungen von der Feierlichkeit und macht das auch mehr als deutlich ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH