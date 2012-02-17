Goldrausch in Alaska
Folge vom 17.02.2012: Neuer Sommer, neues Glück?
45 Min.Folge vom 17.02.2012Ab 6
Todd Hoffman und sein Vater Jack, ein alter Goldsucher-Veteran, sind nach Alaska, auf den Claim am Porcupine Creek zurückgekehrt. Vor einigen Monaten war ihr großer Traum bereits zum Greifen nah, doch dann kam der Winter. Um ein Haar hätten sie dieser gottverlassenen Wildnis nahe der kanadischen Grenze ein Vermögen abgetrotzt, davon sind die rauen Burschen felsenfest überzeugt. Aus diesem Grund haben sie ihre allerletzten Reserven zusammengekratzt und wagen nun zusammen mit ihrer kleinen Crew einen neuen Versuch. Jeder Tag auf dem Claim kostet die Männer rund 1000 Dollar. Doch sie sind bereit, dieses Risiko erneut einzugehen, denn ihre Goldader könnte Millionen wert sein.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.