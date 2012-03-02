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Goldrausch in Alaska

Familien-Zoff

DMAXFolge vom 02.03.2012
Familien-Zoff

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 02.03.2012: Familien-Zoff

45 Min.Folge vom 02.03.2012Ab 6

Die Goldsucher richten sich am Klondike-River auf ihrem neuen Claim ein. Todds Vater Jack ebnet mit der Planierraupe das Gelände, geht dabei aber ein wenig planlos zu Werke. Das passt seinem ungeduldigen Sohn überhaupt nicht. Da die Männer durch ihren Umzug Richtung Dawson City schon genug Zeit verloren haben, muss jetzt jeder Handgriff sitzen. Doch Jake möchte erst einmal austesten, was die neue Maschine kann und reagiert auf den Anpfiff des Juniors extrem beleidigt. Schließlich packt der 65-jährige Goldgräber-Veteran wutentbrannt seinen Kram und zieht von dannen. Wenn die beiden Streithähne ihren Familien-Zwist nicht schnellsten in den Griff bekommen, gerät das ganze Projekt in Gefahr.

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