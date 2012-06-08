Goldrausch in Alaska
Folge vom 08.06.2012: Die Stunde der Wahrheit
45 Min.Folge vom 08.06.2012Ab 6
Wochenlang sah es ganz danach aus, als hätten Todd Hoffman und seine Crew auch beim zweiten Anlauf keinen Erfolg. Die Schatzsucher standen am Klondike River kurz vor dem finanziellen Ruin, aber dann gelang es ihnen doch noch, das Ruder herumzureißen. Im allerletzten Moment haben die Abenteurer eine vielversprechende Goldader erschlossen, mit der sie ihre Unkosten in Höhe von 110.000 Dollar fürs Erste decken. Doch damit können sie sich auf Dauer natürlich nicht zufrieden geben: In einem fulminanten Endspurt holen die Männer aus sich und ihren Maschinen das Letzte heraus. Beim finalen Clean-out wird sich zeigen, ob sich ihr Traum vom Reichtum erfüllen kann.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.