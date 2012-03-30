Goldrausch in Alaska
Folge vom 30.03.2012: Eine Frage der Technik
45 Min.Folge vom 30.03.2012Ab 6
Mit ein paar Schrauben ist es hier nicht getan. Auf ihrem Claim am Klondike River haben die Schatzsucher große Probleme mit der Mechanik und müssen ihren geballten technischen Sachverstand in die Waagschale werfen. Die Waschanlage, die das Gold aus dem Erdreich filtern soll, funktioniert nämlich bei weitem nicht so perfekt, wie sie sollte. Todd Hoffman und sein Team müssen sich entscheiden: Entweder sie arbeiten trotzdem damit weiter, auch wenn ihnen Tausende von Dollar durch die Lappen gehen können, oder sie rüsten die Maschine um. - Was wiederum wertvolle Zeit kostet. Alle Verantwortung lastet jetzt auf „Maschinen-Mann“ James Harness, auf dessen Urteil sich die Goldsucher-Crew bis dato immer verlassen hatte.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.