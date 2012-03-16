Goldrausch in Alaska
Folge vom 16.03.2012: Der Beweis
44 Min.Folge vom 16.03.2012Ab 6
Goldgräber Dave versinkt mit seinem Bulldozer beinahe im Schlamm, und die Arbeit auf dem Claim wird von Tag zu Tag gefährlicher. Kein Wunder, dass die Nerven der Schatzsucher zum Zerreißen gespannt sind: Haben Todd Hoffman und seine Freunde womöglich aufs falsche Pferd gesetzt? Ein Drittel der Saison ist schon vorüber, der Wintereinbruch rückt näher, aber die Männer haben noch immer kein einziges Körnchen Gold gefunden. In ihrer Not wenden sie sich an einen Goldsucher-Veteran, der die Region wie seine Westentasche kennt. Tony rät den Abenteurern dringend, einige Probebohrungen zu unternehmen, bevor sie auf ihrem Claim riesige Mengen an Erdreich abtragen. Nur so können sie herausfinden, ob sich der ganze Aufwand am Ende auch lohnt.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.