Goldrausch in Alaska
Folge vom 22.06.2012: Making Of
45 Min.Folge vom 22.06.2012Ab 6
Alaska ist selbst für die härtesten Abenteurer eine Herausforderung. Nicht nur die Goldgräber hatten in der Abgeschiedenheit des 49. Bundesstaates mit extremen Bedingungen zu kämpfen, sondern auch das Filmteam, das die Männer über Monate begleitete. Viele Mitglieder der Crew sind für die Aufnahmen extra aus der britischen Hauptstadt angereist und mussten sich an ein Leben in der Wildnis von Grund auf gewöhnen. Umso höher ist ihre Leistung einzuschätzen. Im unwirtlichen und oft bitterkalten Norden der USA haben die TV-Profis genauso wie die Goldsucher ihren Mann gestanden. Dieses "Making of" der Dokumentar-Serie zeigt den Alltag der Kameraleute zwischen Grizzlybären und wild gewordenen Elchkühen.
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Genre:Action, Abenteuer, Dokumentation, Dokumentation, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.