Goldrausch in Alaska
Folge vom 09.03.2012: Böse Überraschung
Mindestens 200 Unzen Gold wollen sie dem Erdreich abringen! Todd Hoffman und seine Gefährten haben in den vergangenen Tagen mit ihren schweren Maschinen ein Gebiet von der Größe eines Fußballfeldes gerodet. Nun kann es endlich losgehen mit der Schatzsuche, denn die Männer hoffen hier auf den ganz großen Fund. Auf die Crew wartet jedoch eine böse Überraschung: Marlon McNeal, ein erfahrener Veteran aus der Gegend, hat das Treiben der Abenteurer beobachtet und möchte verhindern, dass die Männer in ihr Verderben rennen. Vor rund 60 Jahren hatten auf dem gleichen Terrain schon einmal Goldgräber ihr Glück versucht. Das Gebiet ist also bei weitem nicht mehr so "jungfräulich", wie Todd und seine Gefährten angenommen haben. Wie es aussieht haben die Kumpels schlecht recherchiert.