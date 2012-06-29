Goldrausch in Alaska
Folge vom 29.06.2012: Enthüllungen
Extreme Wetterbedingungen und extreme Menschen: Wer in der legendären Goldgräber-Region am Klondike River sein Glück machen will, sollte bereit sein, alles auf eine Karte zu setzen. Mit halber Kraft bringt man es dort nicht weit. Das gilt auch für Todd Hoffman und seine Gefährten. Bei ihrer Ankunft am neuen Claim sahen die Abenteurer zu allererst die 27 Meter lange Waschanlage der Goldgräber-Konkurrenz. Von diesem Moment an wussten die Schatzsucher, dass sie umdenken mussten. Mit ihrem bescheidenen Equipment konnten sie hier nur wenig ausrichten. Stattdessen mussten die Männer volles Risiko gehen. Heute - im Rückblick - verraten Todd und seine Jungs, dass sie von den Bedingungen am Klondike River mehr als beeindruckt waren und geben weitere Insider-Infos und Hintergrundgeschichten preis. „Enthüllungen“ liefert die ganze Wahrheit über die zweite Schürfsaison.