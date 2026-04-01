Gormiti
Folge 10: Tief unter der Erde
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Während Riff, Ikor, Eron und Ao-Ki im Kampf gegen Xathor eine Niederlage einstecken müssen, bemerken sie nicht einmal, dass Trek verschwunden ist. Auf der Jagd nach einem Trooper wurde er in einer Eishöhle eingeschlossen - ausgerechnet gemeinsam mit seinem Gegner. Um zu entkommen, bleibt den beiden nur eine Möglichkeit: ihre Kräfte zu vereinen. Doch kann Trek der dunklen Kreatur wirklich trauen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.