Gormiti
Folge 4: Der Bau des Turmes
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die vier Heralds erkennen, dass sie den Turm schützen müssen, bevor sie den Elestar suchen können. Ao-Ki enthüllt, dass er einst viel mächtiger war, und nur die Lords der vier Reiche - Feuer, Eis, Fels und Wind - ihn wieder errichten können. Während Riff, Ikor, Trek und Eron ihre Kräfte vereinen, stellt sich Ao-Ki allein dem gefährlichen Anführer der Darkans, um Gorm vor der Vernichtung zu bewahren.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.