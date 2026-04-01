Die Regeln umschleichenJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 3: Die Regeln umschleichen
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Bei einem erneuten Angriff der Darkans muss Ikor erkennen, dass seine gewohnt präzisen Schüsse wirkungslos sind. Riffs improvisierter Stil, den er bisher verachtet hat, eröffnet neue Möglichkeiten. Erst wenn die Heralds ihre Kräfte vereinen und Ikor lernt, flexibler zu denken, stehen ihre Chancen gut, dem Feind die Stirn zu bieten.
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.