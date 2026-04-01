Gormiti
Folge 11: Tiefgefroren
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Im Eisreich treffen Riff, Ikor, Eron, Trek und Ao-Ki auf König Kori, Ikors Vater - ein Wiedersehen voller Freude. Doch der Moment währt nur kurz: Die Ice Troopers stürmen das Schloss und nehmen den König und seine Ritter gefangen. Nur ein Gormiti verfügt über die Macht, sie zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.