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Gormiti

Bei den Heralds spukt's

DeAPlanetaStaffel 1Folge 15vom 01.04.2026
Bei den Heralds spukt's

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Gormiti

Folge 15: Bei den Heralds spukt's

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Heralds stoßen auf ihrer Suche nach einer Scherbe auf ein Schloss, das verlassen zu sein scheint - doch Türen schlagen von selbst zu, Möbel bewegen sich und unheimliches Gelächter hallt durch die Gänge. Eron ist überzeugt: Geister sind hier am Werk. Als Riff, Ikor und Trek nacheinander verschwinden, bleibt nur Ao-Ki, um sich dem geheimnisvollen Spuk zu stellen. Haben hier etwa die Darkans ihre Finger im Spiel?

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