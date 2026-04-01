Gefährliche KombinationJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 17: Gefährliche Kombination
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Durch einen glücklichen Zufall gelingt es Riff und Ikor, die uralten Elementarkräfte des Steinschlosses zu erwecken. Beim Training mit ihren beiden Gormiti erfahren sie, welch explosive Macht entsteht, wenn Feuer auf Eis trifft. Doch der Anstieg der Elemente im Reich des Gesteins bleibt auch Voidus nicht verborgen. Er schickt Gredd mit einer neuartigen Waffe nach Gorm, um den Heralds den Kampf anzusagen. Können die Helden die neu entfesselte Energie für sich nutzen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.