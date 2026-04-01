Gormiti
Folge 5: Lass dich treiben
10 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Bevor die Heralds zur Suche nach den Elestar-Splittern aufbrechen können, brauchen sie einen Kompass, der ihnen den Weg weist. Um ihn zu erhalten, müssen sie Prüfungen bestehen, die Kraft, Geschick und Präzision verlangen. Während Riff, Ikor und Trek verbissen antreten, bewahrt Eron seine Gelassenheit und gerade mit seiner leichten, unbeschwerten Art besteht er die Herausforderungen mit Bravour.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.