Gormiti
Folge 9: Sturm der Finsternis
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Heralds stecken in der Klemme: Inmitten eines eisigen Sturmes ist es einem Darkan gelungen, eine Windscherbe zu stehlen und ihre Macht mit seiner eigenen zu vereinen. Mit dieser neuen Stärke scheint er nun jedem Gormiti überlegen zu sein. Kann er trotzdem noch aufgehalten werden?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.