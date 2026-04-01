Gormiti
Folge 23: Der Weg des Feuers
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Heralds sind in großer Gefahr: Ausgerechnet Riffs Schwester Finna nimmt die Helden gefangen und bezichtigt sie, mit den Darkans unter einer Decke zu stecken. Kaum erkennt Kratus seine Chance, startet er seinen Angriff mit einer Feuerscherbe. Können Riff und Finna die uralten Wege des Feuerstamms nutzen, um den Darkan zu besiegen und ihr Vertrauen zueinander wiederzufinden?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.