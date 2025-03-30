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Grätzlpolizei

Erste Hilfe nach Raubversuch

PULS 4Staffel 2Folge 1vom 30.03.2025
Erste Hilfe nach Raubversuch

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Grätzlpolizei

Folge 1: Erste Hilfe nach Raubversuch

46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6

Grätzlpolizistin Steffi und ihr Kollege Erwin werden zu einem heiklen Einsatz gerufen: Noch wissen sie nur, dass es sich um einen versuchten Raub und eine damit verbundene verletzte Person handelt. Am Tatort angekommen, finden sie eine ältere Dame vor, die schwer verletzt am Boden liegt. Jetzt gilt es, rasch Erste Hilfe zu leisten...

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