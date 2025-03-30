Erste Hilfe nach RaubversuchJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 1: Erste Hilfe nach Raubversuch
46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6
Grätzlpolizistin Steffi und ihr Kollege Erwin werden zu einem heiklen Einsatz gerufen: Noch wissen sie nur, dass es sich um einen versuchten Raub und eine damit verbundene verletzte Person handelt. Am Tatort angekommen, finden sie eine ältere Dame vor, die schwer verletzt am Boden liegt. Jetzt gilt es, rasch Erste Hilfe zu leisten...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grätzlpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: PULS4 & © Season 2: PULS 4