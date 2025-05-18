Jugendliche mit großen PlänenJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 6: Jugendliche mit großen Plänen
48 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6
Bei der U-Bahn-Station Spittelau in Wien-Alsergrund kommt es immer öfter zu Strafdelikten - vor allem in Sachen Suchtmittel. Im Rahmen ihres Streifendienstes und den damit verbundenen Personenkontrollen treffen Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel abends auf Jugendliche mit großen Plänen und - einen jungen Mann, der tatsächlich beeinträchtigt wirkt.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© PULS4