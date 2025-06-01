Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grätzlpolizei

Spuckschutz und Fußfessel

PULS 4Staffel 2Folge 8vom 01.06.2025
Spuckschutz und Fußfessel

Spuckschutz und FußfesselJetzt kostenlos streamen

Grätzlpolizei

Folge 8: Spuckschutz und Fußfessel

47 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6

Die Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel werden zu einem Großeinsatz hinzugezogen: Am Wiener Westbahnhof ist eine weibliche Person zuvor gegenüber Polizist:innen dermaßen in Rage geraten, dass es dringend Verstärkung brauchte. Die Einsatzkräfte müssen bei der Frau von Spuckschutz bis Fußfessel gebrauch machen. Erschwerend kommen bei diesem Einsatz die Rush Hour und damit verbunden viele Schaulustige hinzu.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Grätzlpolizei
PULS 4
Grätzlpolizei

Grätzlpolizei

Alle 2 Staffeln und Folgen