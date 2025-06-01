Spuckschutz und FußfesselJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 8: Spuckschutz und Fußfessel
47 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6
Die Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel werden zu einem Großeinsatz hinzugezogen: Am Wiener Westbahnhof ist eine weibliche Person zuvor gegenüber Polizist:innen dermaßen in Rage geraten, dass es dringend Verstärkung brauchte. Die Einsatzkräfte müssen bei der Frau von Spuckschutz bis Fußfessel gebrauch machen. Erschwerend kommen bei diesem Einsatz die Rush Hour und damit verbunden viele Schaulustige hinzu.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grätzlpolizei
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS4