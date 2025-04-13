Grätzlpolizei
Folge 3: Randale im CBD-Shop
46 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6
In Wien-Josefstadt sind Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel mit zwei Kontrahenten beschäftigt, die sich in einem CBD-Shop bekriegen: Weil der eine etwas nicht bezahlen wollte, was dem anderen gehört. Der Shop-Betreiber will letztlich sogar von einer Anzeige absehen, doch dafür ist es jetzt zu spät...
Grätzlpolizei
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS4