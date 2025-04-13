Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 3vom 13.04.2025
46 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 6

In Wien-Josefstadt sind Grätzlpolizistin Andrea und ihr Kollege Daniel mit zwei Kontrahenten beschäftigt, die sich in einem CBD-Shop bekriegen: Weil der eine etwas nicht bezahlen wollte, was dem anderen gehört. Der Shop-Betreiber will letztlich sogar von einer Anzeige absehen, doch dafür ist es jetzt zu spät...

