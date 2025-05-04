Grätzlpolizei
Folge 4: Die lauten Nachbarn
47 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 6
Grätzlpolizistin Steffi und ihre Kollegen Horst und Erwin sehen sich mit einer Tonbandaufnahme konfrontiert, die Schreckliches erahnen lässt: Darauf ist zu hören, wie ein junger Mann vermutlich verprügelt wird. Angeblich von seiner eigenen Schwester. Aufgenommen wurde dies von besorgten Nachbarn, die schließlich die Polizei verständigten. Den Polizisten bietet sich schon beim Eingang der besagten Wohnung ein Bild, das plötzlich auch die Eigensicherheit der Beamten erfordert.
Grätzlpolizei
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
6
