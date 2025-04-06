Zwischen Sperrmüll und FäkalienJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Zwischen Sperrmüll und Fäkalien
48 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6
Unterstandslose Menschen halten Grätzlpolizistin Steffi und ihren Kollegen Erwin in Wien-Penzing auf Trab. Besorgte Anrainer haben sie verständigt, weil offenbar irgendjemand sein Unwesen in einer heruntergekommenen Hütte auf Privatgrund treibt – und sich gleich ein zweites Domizil in der Nachbarschaft angeeignet hat. Die Spurensuche von Steffi und Erwin zeigt eine erschütternde Szenerie zwischen Sperrmüll und Fäkalien…
