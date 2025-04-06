Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grätzlpolizei

Zwischen Sperrmüll und Fäkalien

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 06.04.2025
Zwischen Sperrmüll und Fäkalien

Zwischen Sperrmüll und FäkalienJetzt kostenlos streamen

Grätzlpolizei

Folge 2: Zwischen Sperrmüll und Fäkalien

48 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6

Unterstandslose Menschen halten Grätzlpolizistin Steffi und ihren Kollegen Erwin in Wien-Penzing auf Trab. Besorgte Anrainer haben sie verständigt, weil offenbar irgendjemand sein Unwesen in einer heruntergekommenen Hütte auf Privatgrund treibt – und sich gleich ein zweites Domizil in der Nachbarschaft angeeignet hat. Die Spurensuche von Steffi und Erwin zeigt eine erschütternde Szenerie zwischen Sperrmüll und Fäkalien…

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Grätzlpolizei
PULS 4
Grätzlpolizei

Grätzlpolizei

Alle 2 Staffeln und Folgen