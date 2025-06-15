Wo sind die Ruhestörer?Jetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 9: Wo sind die Ruhestörer?
46 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 6
Ein Einsatz führt die beiden Grätzlpolizisten Horst und Erwin in einen Gemeindebau in Wien-Penzing. Nach massiven Beschwerden von Bewohner:innen gegen eine Mieterpartei wollen sie diese nun zur Rede stellen. Zur Lärmbelästigung kommen auch noch nicht bezahlte Verwaltungsstrafen dazu. Doch vor Ort machen die Beamten eine kuriose Entdeckung: Die Wohnung ist leergeräumt und von den Mieter:innen, einer bulgarischen Familie mit Kindern, fehlt jede Spur.
Grätzlpolizei
Genre:Reality
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
