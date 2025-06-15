Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grätzlpolizei

Wo sind die Ruhestörer?

PULS 4Staffel 2Folge 9vom 15.06.2025
Wo sind die Ruhestörer?

Grätzlpolizei

Folge 9: Wo sind die Ruhestörer?

46 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 6

Ein Einsatz führt die beiden Grätzlpolizisten Horst und Erwin in einen Gemeindebau in Wien-Penzing. Nach massiven Beschwerden von Bewohner:innen gegen eine Mieterpartei wollen sie diese nun zur Rede stellen. Zur Lärmbelästigung kommen auch noch nicht bezahlte Verwaltungsstrafen dazu. Doch vor Ort machen die Beamten eine kuriose Entdeckung: Die Wohnung ist leergeräumt und von den Mieter:innen, einer bulgarischen Familie mit Kindern, fehlt jede Spur.

