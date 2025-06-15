Ein höchst unangenehmer AuftragJetzt kostenlos streamen
Grätzlpolizei
Folge 10: Ein höchst unangenehmer Auftrag
47 Min.Folge vom 15.06.2025
In Wien-Josefstadt wartet auf Andrea und Daniel ein höchst unangenehmer Auftrag: Ein Taxifahrer hat seine Verkehrsstrafen nicht bezahlt und soll jetzt die Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Dabei handelt es sich um einen guten Bekannten von Andrea. Dazu kommt die enorme Höhe der Geldforderung: Über 2.000 Euro. Ein Betrag, den der Taxler nicht parat hat und für eine Ratenvereinbarung ist es zu spät. Kann ihn in letzter Sekunde noch jemand vor dem Haftantritt retten?
