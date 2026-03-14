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Grüße aus der Küche Staffel 1

Grüße aus der Küche: Salz / Salzburg

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 14.03.2026
Grüße aus der Küche: Salz / Salzburg

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Grüße aus der Küche Staffel 1

Folge 1: Grüße aus der Küche: Salz / Salzburg

16 Min.Folge vom 14.03.2026

Die Geschwister Sam und Flora bringen mit ihren Eltern Angelique und Gerhard Schwung ins Küchenstudio. Auf sie wartet eine Spezialität aus Salzburg, nämlich Salz. Das kommt von Emma, die in Zell am See wohnt und jede Menge über ihr Heimatbundesland zu erzählen hat. Ganz klar, dass das Küchenteam aus dem Salz ein besonders köstliches Gericht zaubert: knusprige Salzstangerl mit Liptauer Aufstrich. Außerdem geht es zu Gernot in die Salzmanufaktur, wo wir erfahren, wie Salz hergestellt wird. Bildquelle: ORF/Tower10

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