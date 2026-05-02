Grüße aus der Küche: Hadn / KärntenJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 1
Folge 8: Grüße aus der Küche: Hadn / Kärnten
15 Min.Folge vom 02.05.2026
Die Geschwister Viktor und Vivienne sowie ihr Papa Dejan bekommen Post aus Kärnten. Caro aus Neuhaus schickt dem Küchenteam die Spezialität Hadn, also Buchweizen. Daraus zaubern die drei köstliche Hadn-Wraps und füllen sie mit selbstgemachtem Hummus, buntem Gemüse und gebratenem Hühnerfleisch. Außerdem geht es zu Hadn-Expertin Gudrun nach Leifling, wo wir erfahren, was dieses Korn so besonders macht. Bildquelle: ORF/Tower10/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grüße aus der Küche Staffel 1
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF Kids