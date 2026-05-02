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Grüße aus der Küche Staffel 1

Grüße aus der Küche: Hadn / Kärnten

ORF KidsStaffel 1Folge 8vom 02.05.2026
Grüße aus der Küche: Hadn / Kärnten

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Grüße aus der Küche Staffel 1

Folge 8: Grüße aus der Küche: Hadn / Kärnten

15 Min.Folge vom 02.05.2026

Die Geschwister Viktor und Vivienne sowie ihr Papa Dejan bekommen Post aus Kärnten. Caro aus Neuhaus schickt dem Küchenteam die Spezialität Hadn, also Buchweizen. Daraus zaubern die drei köstliche Hadn-Wraps und füllen sie mit selbstgemachtem Hummus, buntem Gemüse und gebratenem Hühnerfleisch. Außerdem geht es zu Hadn-Expertin Gudrun nach Leifling, wo wir erfahren, was dieses Korn so besonders macht. Bildquelle: ORF/Tower10/

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