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Grüße aus der Küche Staffel 1

Grüße aus der Küche: Eierschwammerl / Oberösterreich

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 18.04.2026
Grüße aus der Küche: Eierschwammerl / Oberösterreich

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Grüße aus der Küche Staffel 1

Folge 6: Grüße aus der Küche: Eierschwammerl / Oberösterreich

15 Min.Folge vom 18.04.2026

Im Küchenstudio zaubern Marie und ihr Papa Manuel köstliche Eierschwammerl-Schwarzbrot-Bruschetta. Die Pilze dafür hat ihnen Sarah aus Oberösterreich geschickt. Sie wohnt in Linz und hat viel über ihr Heimatbundesland und seine Sehenswürdigkeiten zu erzählen. Außerdem geht es mit Schwammerl-Expertin Monika in den Wald, wo wir erfahren, worauf es beim Schwammerlsuchen ankommt. Bildquelle: ORF/Tower10/

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