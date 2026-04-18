Grüße aus der Küche: Eierschwammerl / OberösterreichJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 1
Folge 6: Grüße aus der Küche: Eierschwammerl / Oberösterreich
15 Min.Folge vom 18.04.2026
Im Küchenstudio zaubern Marie und ihr Papa Manuel köstliche Eierschwammerl-Schwarzbrot-Bruschetta. Die Pilze dafür hat ihnen Sarah aus Oberösterreich geschickt. Sie wohnt in Linz und hat viel über ihr Heimatbundesland und seine Sehenswürdigkeiten zu erzählen. Außerdem geht es mit Schwammerl-Expertin Monika in den Wald, wo wir erfahren, worauf es beim Schwammerlsuchen ankommt. Bildquelle: ORF/Tower10/
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