Grüße aus der Küche: Stanzer Zwetschke / TirolJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 1
Folge 3: Grüße aus der Küche: Stanzer Zwetschke / Tirol
15 Min.Folge vom 28.03.2026
Im Küchenstudio wartet Post auf die Brüder Emil und Finn und ihre Mama Judith. Der Brief stammt von Thea aus Tirol, die ihnen von den Besonderheiten ihres Heimat-Bundeslandes erzählt und eine süße Spezialität mitgeschickt hat: Stanzer Zwetschken. Die werden von Emil, Finn und Judith zu einem flaumigen Zwetschkenfleck mit "heißer Zwetschke" verarbeitet. Außerdem geht es nach Stanz, wo wir Zwetschken-Experte Stefan und seinen Helfern bei der Ernte über die Schulter schauen. Bildquelle: ORF/Tower10/
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