Grüße aus der Küche: Melanzani / SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 1
Folge 9: Grüße aus der Küche: Melanzani / Steiermark
17 Min.Folge vom 09.05.2026
Im Küchenstudio wird gekocht und sogar gezaubert von den ORF-Kinderprogramm-Moderatoren Melly und Christoph. Auf sie wartet Post von Laura aus der Steiermark. Sie erzählt von ihrem Zuhause, dem "grünen Herz Österreichs" und schickt eine besondere Spezialität aus ihrem Heimatbundesland, nämlich Melanzani. Daraus kocht das Küchenteam veganes Moussaka. In den Gewächshäusern von Bad Blumau treffen wir Gärtner Christoph, der erklärt, wie hier Melanzani das ganze Jahr über angebaut werden können. Bildquelle: ORF/Tower10/
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