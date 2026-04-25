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Grüße aus der Küche Staffel 1
Folge 7: Grüße aus der Küche: Riebelgrieß / Vorarlberg
16 Min.Folge vom 25.04.2026
Die Geschwister Niki und Anna backen mit ihren Eltern Barbara und Markus Polenta-Pizza. Dafür wird nicht nur der köstliche Pizzaboden selbst gemacht, sondern auch die Tomatensauce und eine knallgrüne Basilikum-Limonade! Den Riebelgrieß für ihre Pizza schickt ihnen Simon aus dem Vorarlberger Rheintal. Hier wohnt auch Bauer Richard, der genau weiß, wie Riebelgrieß angebaut, geerntet und verarbeitet wird. Bildquelle: ORF/Tower10/
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