Grüße aus der Küche: Reis / NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Grüße aus der Küche Staffel 1
Folge 5: Grüße aus der Küche: Reis / Niederösterreich
18 Min.Folge vom 11.04.2026
Laura und Kamsi schwingen den Kochlöffel gemeinsam mit Herrn Fehringer, ihrem Geschichtslehrer. Im Paket von Jakob aus Niederösterreich versteckt sich Reis. Daraus zaubern die drei nigerianischen Jollof-Reis. Jakob berichtet dem Küchenteam außerdem vom Nationalpark Thayatal, der Schallaburg und anderen Sehenswürdigkeiten aus seinem Heimatbundesland. Dann geht es noch zu Bauer Gregor, der erklärt, wie man Reis anbaut, erntet und verarbeitet. Bildquelle: ORF/Tower10/
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