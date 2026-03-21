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Grüße aus der Küche Staffel 1

Grüße aus der Küche: Stadthonig / Wien

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 21.03.2026
Grüße aus der Küche: Stadthonig / Wien

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Grüße aus der Küche Staffel 1

Folge 2: Grüße aus der Küche: Stadthonig / Wien

17 Min.Folge vom 21.03.2026

Die Schwestern Hanni und Leni kochen mit ihrem Bonus-Papa Freddy knusprige Karfiol-Bites mit Honig-Senf-Dip. Den Honig dafür schickt ihnen Lorenz aus Wien, seinem Heimatbundesland. Produziert wird der Honig mitten in der Stadt auf dem Dach der Technischen Universität. Imkerin Adriana erzählt, wie die Stadtbienen leben. Bildquelle: ORF/Tower10/

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