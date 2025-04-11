GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 11: Schicksalsschlag
43 Min.Ab 12
Ein Sprengstoffexperte und Ex-DDR-Polizist will sich am Staat für seinen sozialen Abstieg rächen. Er verteilt wahllos mit Sprengstoff gefüllte Kugelschreiber und droht mit einem Blutbad. Er ist unberechenbar und kennt die Methoden der GSG 9 genau.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film