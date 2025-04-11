GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 7: Auge um Auge
47 Min.Ab 12
Das Team um Geb jagt einen ehemaligen RAF-Terroristen, der sich aber nicht kampflos ergeben will. Als seine Frau und Tochter festgenommen werden, öffnet ein altes Sprengstoffdepot und nimmt den Freund seiner Tochter als Geisel.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film