GSG 9 - Die Eliteeinheit

Der unsichtbare Feind

Planet MoviesStaffel 1Folge 2
44 Min.Ab 12

Bei einer Tagung der WHO muss ein Anschlag mit einem genmanipulierten Pockenvirus verhindert werden, die Erpresser fordern eine bessere Versorgung der Entwicklungsländer. Im Einsatz infiziert sich Team-Neuling Frank Wernitz mit dem tödlichen Virus.

